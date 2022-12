Les ardoisiers, ces artisans aux mains d'or qui restaurent les toitures de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles

Depuis des mois, un imposant échafaudage ceinture la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. Des artisans sont chargés de restaurer cet édifice emblématique de la ville. Une entreprise remplace les pierres et les joints endommagés, une autre s’occupe des toitures.

Financés en grande partie par la Région wallonne et par la Province du Brabant wallon (le coût s’élève à 2,5 millions d’euros), ces travaux de préservation et de mise en valeur du patrimoine s’achèveront normalement dans un an. Les artisans viennent d'arrêter le travail pour les fêtes de fin d’année. À la veille de Noël, nous avons rencontré Maxime Goffaux (XL Toiture), le responsable de l’équipe d’ardoisiers à l'oeuvre au sommet de la collégiale.