Les Ardentes : sans doute le plus important festival de musiques urbaines en Europe

Ce jeudi 6 juillet, à Liège, s’ouvre la 16e édition des Ardentes. À l’affiche, près de 150 artistes de rap et de hip-hop parmi lesquels des pointures made in USA.



Les Ardentes, désormais le plus important festival de musiques urbaines en Europe, rayonne également à l’international.

Parmi les grosses têtes d’affiche et exclusivités de cette édition 2023, les Américains Travis Scott et Kendrick Lamar. Ce dernier, souvent considéré comme le plus grand rappeur de tous les temps avait déjà créé l’événement lors de sa première prestation aux Ardentes en 2015.