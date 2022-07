Les Ardentes: pas question de se garer n'importe où pour rejoindre le festival

Plus des interrogations que du mécontentement

Parmi les riverains présents à la réunion, Antonia. Elle craint pour ses oreilles: "Un festival de ce type, ça provoque quand même énormément de bruit. J'ai quand même envie de profiter de mon jardin. Il aurait peut-être été bon de demander l'avis des personnes qui habitent à proximité."

Aïcha est également riveraine. Elle devra fêter l’Aïd en pleine zone d'accès restreint: "On a des familles qui vont venir. Eux nous disent de marcher et de déposer. C'est gentil, mais quand on est dans la fête, on est habillés, on a des plateaux, on a des biscuits, on a des hauts talons, on se fait belle, donc finalement, ce sont des choses qui vont être un peu difficiles. On va faire les plans B et C, heureusement. Nos invités, on les déposera dans un endroit où on peut se garer tranquillement. Dommage, mais y'a pas de mal."