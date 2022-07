Les Ardentes : les coups de cœur de la rédaction

Anderson. Paak & The Free Nationals

C’est sans doute la tête d’affiche que l’on attend le plus. Chanteur, rappeur, producteur, musicien, Anderson. Paak est l’un des artistes les plus complet de son genre. Au départ petit protégé de Dr. Dre puis proche de Kendrick Lamar, notamment sur la BO du film Black Panther récemment, l’artiste marque la scène hip-hop par sa patte disco et neo-soul qui lui donne une vibe toute particulière qui croise l’univers d’un Kaytranada par exemple, on les a d’ailleurs déjà entendus ensemble sur le superbe "Glowed Up".