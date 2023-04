L’interprète de "92i Veyron", "DKR" ou encore "Médicament" avec Niska, aussi présent sur le festival, donnera un show à la hauteur de sa réputation. Au-delà des clashs, Booba c’est plus de 20 ans de carrière en solo et 10 albums avec des projets qui ont marqué l’histoire du genre à l’image de "Ouest Side" ou "Panthéon". Sur scène, c’est donc à un mélange de titres nostalgiques et de hits actuels de l’artiste auquel on peut s’attendre avec quelques surprises sachant que Booba aime toujours inviter ses petits protégés à le rejoindre le temps d’un morceau.