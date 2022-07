Les Ardentes : Jam a encore 2 pass 4 jours pour vous !

Le festival Les Ardentes est de retour après 2 ans d’absence et c’est un retour en force. Le festival majeur de la région Liégeoise présent dans le paysage musical depuis 2006 prend depuis quelques années un tournant radical vers le hip-hop et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont effectué le virage parfait.

Après avoir retourné les bords de Meuse, c’est sur un tout nouveau site que Les Ardentes se préparent à recevoir des artistes de prestige comme Anderson. Paak, Tyler the Creator, PNL, Stromae, le 667 ou encore Prince Waly. Chez Jam on aime explorer les line-up et évidemment vous aurez droit à nos coups de cœur très prochainement, restez à l’affût.