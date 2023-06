Les Ardentes : ce qu’il ne faut pas rater

Killcam – NeS ft. Luther

Celui-là, il est pour tous les amoureux de la new gen. À l’automne 2022, NeS sortait La Course, un EP qui lui a permis d’émerger aux yeux de la scène francophone. Avec "Killcam", en collaboration avec Luther, les deux jeunes artistes nous ont donné leur carte de visite et ont fourni l’un des morceaux les plus représentatifs des nouveaux rappeurs du moment.

NeS, Luther : faut qu’on agresse Lutèce

Comme Freeze Corleone et Central Cee, c’est dimanche que NeS et Luther se produiront sur scène. Et quand on voit le nombre de fois que les rappeurs émergents croisent le fer, on place beaucoup d’espoir en ce featuring.