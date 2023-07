Les Ardentes 2023 : environ 60.000 festivaliers présents pour la première journée

Environ 60.000 personnes sont déjà présentes jeudi sur le site du festival Les Ardentes à Rocourt (Liège), indique à l’agence Belga le porte-parole et programmateur du festival Jean-Yves Reumont.

La 16e édition du festival de musiques urbaines débutait jeudi à 12h30, pour la deuxième fois sur le nouveau site situé en périphérie liégeoise, rue de l’Arbre Courte-Joie à Rocourt.

Durant cette première journée, environ 60.000 festivaliers étaient sur le site du festival. "C’est toujours très excitant, surtout cette année avec une grosse affluence. C’est toujours un gros paquebot que l’on met à l’eau. C’est lancé, les festivaliers sont là et les premiers concerts ont démarré et il y a déjà une ambiance très chaude," explique jeudi en fin d’après-midi Jean-Yves Reumont.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont préparé une programmation avec des artistes très connus. "C’est ce que l’on fait depuis plusieurs années et ce déménagement à Rocourt nous permet d’attirer encore plus de têtes d’affiche. Ce jeudi soir, c’est Kendrick Lamar, vendredi ce sera Travis Scott, dimanche ce sera DJ Snake et Booba, et samedi c’est J. Balvin et Playboi Carti. C’est le meilleur de la musique urbaine internationale avec tous les artistes français dans ce style," détaille le programmateur.

Le camping du festival a été augmenté de 10.000 places environ. "L’année passée était une année test. On a amélioré cette année tout ce qui pouvait l’être. Le gros point sur lequel on s’est concentré, c’est le camping. On l’a agrandi avec deux fois plus de campeurs cette année, plus de 25.000. On l’a amélioré avec de meilleurs sanitaires, plus de toilettes, et des animations aussi," précise Jean-Yves Reumont. Des navettes de bus gratuites relient directement les gares SNCB d’Ans et de Liège-Saint-Lambert jusqu’au site du festival, tous les jours, dès l’ouverture du camping et jusqu’à la fermeture, précise jeudi le TEC dans un communiqué de presse.

Le festival sera ouvert dès 12h30 du jeudi au dimanche. Les organisateurs attendent encore plus de monde les trois prochains jours. L’événement se terminera dimanche soir avec DJ Snake en clôture du festival.

Pour plus d’informations sur le festival.