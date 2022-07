Les Ardentes 2022 – Concert de Damso : les photos et les impressions de Tipik

Retour au pays pour le roi du rap sombre qui a retourné la grande scène des Ardentes ce vendredi soir pour présenter les nouvelles pépites de son dernier album QALF Infinity.

Si les puristes auront pu retrouver les emblèmes des premiers albums Ipséité et Batterie Faible, les nouveaux fans auront pu profiter des récents bangers sortis ces dernières années.

En 2018, Le Parisien l’annonçait déjà : "La plus belle plume du rap français est belge". Et on aurait bien du mal à les contredire après la performance du Dems ce vendredi soir. Il était attendu, et il y avait de quoi. Son dernier show à Dour en 2019 témoignait déjà de la montée en puissance du rap noir-jaune-rouge, et ce retour s’annonçait comme l’opportunité de confirmer la prophétie.