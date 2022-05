Les archives du Concours Reine Elisabeth violoncelle : Yuya Okamoto, 2e lauréat 2017

Né en 1994 à Tokyo, Yuya Okamoto a reçu ses premières leçons de violoncelle à l’âge de six ans.

En 2009, il reçoit le “Diploma of Merit” au Concours International Gaspar Cassado à Tokyo. Il a étudié à la Faculty of Music de la Tokyo University of the Arts (Geidai) auprès de Nobuko Yamazaki, puis à la Hochschule für Musik und Theater de Munich dans la classe de Wen-Sinn Yang.

En 2011, il remporte le Premier Prix à la Music Competition of Japan et obtient la “Honorable Mention” au Witold Lutosławski International Cello Competition en 2015. Il a joué en soliste avec plusieurs formations japonaises comme l’Ensemble of Tokyo, le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, le Japan Philharmonic Orchestra, le New Japan Philharmonic Orchestra et le Tokyo Philharmonic Orchestra.



Son instrument, un violoncelle signé Paolo Antonio Testore, de 1746.

Finaliste du Concours Reine Elisabeth, il sera proclamé 2e lauréat du Concours Reine Elisabeth 2017.