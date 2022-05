Les archives du Concours Reine Elisabeth violoncelle : Victor Julien-Laferrière, 1er lauréat 2017

Né à Paris en 1990, Victor Julien-Laferrière débute le violoncelle avec René Denedetti, pour ensuite rejoindre le Conservatoire de Paris jusqu’en 2008.

L’année suivante, il intègre l’Université de Vienne tout en prenant part à l’International Music Academy Switzerland de Seiji Ozawa.

C’est en 2012 qu’il reçoit le Premier Prix et ainsi que les deux prix spéciaux au Concours International du Printemps de Prague. Sa carrière étant lancée, il se produit avec des orchestres européens et s’illustre sur les scènes les plus prestigieuses.

En compagnie d’Adam Laloum et Mi-Sa Yang, il fonde le Trio les Esprits.

Finaliste du Concours Reine Elisabeth, il est proclamé 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2017, violoncelle.