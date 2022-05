Né à Shanghai en 1993, Sihao He étudie au Robert McDuffie Center for Strings à la Mercer University, sous l’apprentissage de Julie Albers et Hans Jorgen Jensen.

En tant que soliste et musicien de chambre, il a reçu de nombreux prix, notamment le Premier Prix lors du Concours Internationl Gaspar Cassando en 2013.

plus d'infos sur la suite de sa carrière musicale sur son site officiel

Finaliste du Concours Reine Elisabeth violoncelle, il sera proclamé lauréat non classé de la session 2017.