Les archives du Concours Reine Elisabeth violoncelle : Maciej Kułakowski, finaliste en 2017

Le polonais Maciej Kułakowski commence à jouer du violoncelle à l’âge de six ans. Il prend ses premières leçons à Gdansk et en 2012, il intègre l’Académie de Musique Franz Liszt à Weimar.

Remarqué très tôt, il reçoit le Premier Prix du "Talents for Europe" en 2006, alors qu’il est âgé de dix ans seulement. Par la suite, suivra une longue série de récompenses.

Passionné de musique de chambre, il est apparu aux côtés de grands orchestres européens. En 2011, il a l’honneur de se produire au concert d’ouverture du Centre Européen de la musique à Luslawice, en Pologne.

Finaliste du Concours Reine Elisabeth, il a été proclamé lauréat non classé en 2017.