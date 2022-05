Les archives du Concours Reine Elisabeth violoncelle : Aurélien Pascal, 4e lauréat 2017

Aurélien Pascal naît à Paris en 1994. Il débute très tôt l’étude du violoncelle et du piano, et intègre le Conservatoire du Centre de Paris. Il remporte le Premier Prix de violoncelle à l’unanimité au CNR de Reuil Malmaison, avant d’être lauréat du premier Concours Rostropovich Junior et d’obtenir le Prix spécial du Jury lors du Concours André Navarra.

Depuis, il participe à de nombreux concerts en Europe.

Aurélien Pascal joue un violoncelle français de Charles-Adolphe Gand datant de 1850.

Finaliste du Concours Reine Elisabeth, il sera proclamé 4e lauréat du Concours Reine Elisabeth.