Les Archives de Verviers de nouveau accessibles au public après déménagement

Les Archives de la Ville de Verviers ont déménagé vers un nouveau dépôt, situé rue Biolley, et sont de nouveau accessibles au public, moyennant prise de rendez-vous. Le nouveau site accueille ainsi près de 3000 mètres courant d’archives et d’autres vont encore suivre dans le futur. Dans le même temps, de nombreuses archives ont été numérisées et d’autres continueront à l’être.

Il s’agit notamment de la totalité des permis d’urbanisme verviétois délivrés depuis 1880. Le service des Archives donne maintenant accès à des collections de journaux locaux depuis 1819, aux archives de la Ville et des anciennes communes fusionnées avec Verviers, à un fonds d’archives relatives aux deux guerres mondiales ainsi qu’aux Fonds Jacques Wynants et Simonis.