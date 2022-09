Les archetiers craignent l'interdiction du bois de pernambouc

Si le pernambouc est menacé, les causes sont multiples, outre l'archeterie qui participerait à ce problème, la déforestation de masse pour faire pousser d'autres types de plantes qui ont un meilleur rendement, la vente illégale ou encore l'urbanisation des régions est pointée du doigt.

Depuis plus de vingt années, des professionnels de l'archeterie du monde entier se sont unis afin de mettre en place avec des ONG brésiliennes un programme de conservation du pernambouc. Près de 340 000 pernamboucs, arbre à la croissance lente pouvant atteindre une quinzaine de mètres, ont déjà été plantés.

Enfin, l'archeterie artisanale telle que nous la connaissons depuis le XVIIIème siècle serait vouée à disparaître. Des recherches dans la fabrication d'archets avec d'autres essences de bois ont déjà été faites et sont toujours en cours, mais le pernambouc est le bois de prédilection des plus grands archetiers. C'est lui qui aide les violonistes, les violoncellistes, altistes et autres interprètes à obtenir leur son chaud et unique. Si les archets en fibre de carbone sont de plus en plus commun, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que des archets en bois. Ils ne connaissent pas de dilatation ou contraction et ne bougent pas comme le bois, matière vivante.