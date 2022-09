Les arbres urbains sont (eux aussi) menacés par la crise climatique.

Les espèces identifiées dans les villes sont principalement menacées par les hausses de température et l'augmentation des taux de précipitations annuelles. En France par exemple, 71% des espèces seront en situation de risque à cause de l'augmentation des températures liée au dérèglement climatique. Mais c'est dans les villes à faible latitude que la menace reste la plus forte, notamment dans la capitale indienne New Delhi et dans la cité de Singapour, où toutes les espèces d'arbres urbains sont d'ores et déjà vulnérables au changement climatique.

"Ces résultats facilitent l'évaluation des impacts du changement climatique afin de garantir les avantages à long terme des forêts urbaines", appuient les auteurs de la recherche. Parmi les solutions envisagées pour préserver ces espaces verts urbains et les rendre plus résilients aux changements climatiques, celle de planter des espèces plus résistantes aux températures et aux précipitations futures est largement plébiscitée, comme le confirme le CNRS dans un communiqué.