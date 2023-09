Les arbres joueraient sur le comportement scolaire des écoliers

Les auteurs de ce travail de recherche encouragent les municipalités à végétaliser le plus possible les écoles et leurs alentours pour que les élèves puissent bénéficier des multiples bienfaits de la nature. Un certain nombre d’études scientifiques ont montré que les arbres nous aident à nous équilibrer, en baissant de façon significative nos niveaux de stress, d’épuisement et d’anxiété. L’une d’entre elles, publiée en 1984 dans National Library of Medicine, a même montré que les convalescents d’un hôpital bénéficiant d’une chambre avec vue sur un parc, se rétablissaient plus vite que les autres.

Toutefois, les résultats de cette étude sont à prendre avec précaution étant donné qu’elle comporte un certain nombre de limites. Les chercheurs n’ont pas tenu compte de la taille des fenêtres des salles de classe ni du fait que les écoliers ne passent pas la totalité de leur temps scolaire à l’intérieur. Ils fréquentent aussi la cafétéria, la bibliothèque, le gymnase ainsi que d’autres bâtiments qui devraient, eux aussi, être entourés de végétation pour leur bien-être.