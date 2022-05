Les arbres, boucliers de nos villes pour faire face aux pics de chaleur et à la pollution

Un soir de canicule, il peut faire une différence de 5° entre les températures du centre-ville et celle des communes de la 2e couronne. Ce sont les îlots de chaleur qui provoquent ces écarts de température. Julien Ruelle nous a donné rendez-vous Porte de Hal pour nous en parler. Ce chef de service Développement Nature de Bruxelles Environnement, s’attaque, depuis plusieurs années, avec les équipes de Bruxelles environnement à endiguer ce phénomène.

Il nous explique : "Les îlots de chaleurs en ville proviennent du béton, de l’asphalte, et du bitume qui stockent la chaleur pendant la journée et la dégagent pendant la soirée. Ça provoque des problèmes pendant les grands pics de chaleur parce qu’il n’y a plus suffisamment de contrastes entre la nuit et le jour. Les personnes plus sensibles et plus vulnérables subissent, en premier, ces nuits très chaudes car elles ne parviennent plus à se reposer suffisamment."