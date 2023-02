Les arbitres expliquent leur décision au public au Mondial des clubs, une 1ère pour le football

Des arbitres de football qui expliquent leurs décisions au public, premier pas vers une sonorisation totale de l’arbitrage ? Le Mondial des clubs au Maroc est le théâtre d’une expérimentation de pédagogie pour les hommes au sifflet, parfois décriés pour l’opacité de leurs décisions.

"Penalty decision, foul by number 17" (Penalty accordé, faute du numéro 17). Lors de l’entrée en lice très attendue du Real Madrid face au club égyptien d’Al-Ahly mercredi (4-1), l'arbitre uruguayen Andrés Cabrera a pu directement communiquer sa décision aux spectateurs. Un procédé déjà utilisé dans le football américain mais encore inédit dans le monde du ballon rond.

Le milieu de terrain d’Al-Ahly Amr El Solia venait de commettre une faute sur l’attaquant du Real Vinicius (84e). Après avoir fait appel à ses assistants vidéo, avec qui les échanges sont restés confidentiels, l’arbitre a fait son annonce au public grâce à son micro connecté aux haut-parleurs du stade.

Cette expérience tentée au Mondial des clubs fait suite à l’autorisation accordée en janvier par l’International Board (Ifab), gardien des règles du football, et pourrait, en "fonction des résultats", être reproduite lors la Coupe du Monde U-20 en Indonésie (du 20 mai au 11 juin) et la Coupe du Monde féminine, en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain, selon la Fédération internationale de football (Fifa).

Lors du premier match entre Al Alhy et Auckland City (3-0), le 1er février, le Chinois Ma Ning était ainsi devenu le premier arbitre de football à expliquer une décision prise à l’aide du VAR au public.

"On pense aux spectateurs présents dans le stade, mais aussi aux personnes qui suivent la rencontre sur un écran", a également expliqué le patron des arbitres Pierluigi Collina.