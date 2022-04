Les Aralunaires : un festival à la programmation insolite

Les Aralunaires, un nom insolite, pour un festival qui fait exprès de l’être lui aussi…

Les Aralunaires, c’est toute la ville d’Arlon qui se transforme en scène musicale. Avec Antoine Wielemans (ex-Girls in Hawaii), le rap de Sopico, mais encore du rock, du slam, de l’électro, du jazz, de la trompette et même de la new wave turque. Les Aralunaires misent sur la découverte de très haute qualité. 40 artistes, 5 journées et un parcours de showcases gratuits intitulé "le Lab" vous attendent du 27 avril au 1er mai.