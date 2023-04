Les Aralunaires, des découvertes musicales dans des lieux insolites à Arlon

L’OVNI des festivals, les Aralunaires, est de retour pour une quatorzième édition ! Du 3 au 7 mai, Arlon vous invite à découvrir 36 artistes dans 17 endroits inattendus en plein cœur d’Arlon et au plus près de ses habitants. En tête d’affiche, on retrouve notamment November Ultra et sa voix de velours, sacrée révélation aux Victoires de la musique 2023.

Peut-être ne connaîtrez-vous personne d’autre sur l’affiche de ce festival arlonais que l’on aime cataloguer d’OVNI. Et c’est plutôt normal, le but du festival est de faire découvrir des groupes émergents de tous horizons (certains artistes comme Ron Gallo viennent des Etats-Unis ou DITZ, d’Angleterre) et de tous genres musicaux. Ne ratez pas la bruxelloise K.Zia et son R&B teinté d’afrobeats, l’excellent shoegaze d’Eosin, la pop métissée de Miki, les accords dissonants de Meule et Vaague ou encore la techno bien sentie de efdemin.

Pour la première fois, l’affiche des Aralunaires est paritaire ! Le festival souhaite se positionner sans ambiguïté et militer pour un secteur musical plus inclusif. "C’est un sujet de société hyper important et par le passé, nous n’avons pas toujours été à cheval là-dessus. Pour nous, aujourd’hui, c’est une obligation de donner une voix et une présence à tout le monde." explique Sébastien Cuvelier, programmateur du festival sur les ondes de La Première. "Si nous y sommes arrivés, tout le monde pourrait le faire."

En plus d’une programmation éclectique et riche en découvertes, le festival prend place dans des lieux insolites : l’Eglise Saint Donat, l’ancien Palais de Justice, l’ISMA (Institut Sainte Marie d’Arlon), les escaliers de l’ULiège, la salle de mariage de l’hôtel de ville ou encore une piscine… "L’esprit c’était de faire quelque chose d’un peu à part, dans la plus vieille ville de Belgique. L’idée c’était de faire venir les artistes directement chez les gens." explique Sébastien Cuvelier.