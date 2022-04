Les Aralunaires : Arlon, terre de découvertes musicales

Après un report et une édition covid-normée sur un site unique, l’OVNI des festivals belge est de retour à Arlon ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette petite pépite de festival, Les Aralunaires en quelques chiffres c’est : 13 éditions, 40 artistes, 20 lieux de concerts, 5 soirées, 2 jours de parcours de showcases gratuits (Le Lab) et 1 concert surprise !

On rassure les connaisseurs, la recette qui a fait son succès par le passé est toujours la même : la programmation est chargée en découvertes et en éclectisme tout en restant accessible au grand public. Nous avons discuté de l’ADN du festival et de sa belle affiche avec Sébastien Cuvelier, le programmateur des Aralunaires.

RTBF Culture : Bonjour Sébastien, peux-tu nous rappeler le concept original des Aralunaires ?

Sébastien Cuvelier : "Dès le lancement des Aralunaires on a pris le pari de faire l’inverse de ce que font les grands festivals, de grosses têtes d’affiche qui jouent sur de grosses scènes. Le but ici n’est pas d’amener le public dans les salles, c’est plutôt d’amener les artistes chez le public ! Et pour ça, on a choisi de faire jouer des artistes dans des lieux de concerts éphémères et insolites avec des petites jauges pour développer un lien de proximité et affectif entre les festivaliers et les artistes."

RTBF Culture : Dans une église ou à la piscine, les concerts ont habituellement lieu dans des endroits surprenants. Quels sont tes lieux préférés cette année ?

Sébastien Cuvelier, programmateur : "Le week-end en journée, les concerts vont avoir lieu dans des maisons privées. On appelle ça "Le Lab": c’est un parcours d’artistes gratuit en mode découvertes musicales. Les spectateurs passeront d’une maison à l’autre. Les artistes vont jouer dans des cabanes de jardin, dans des salons, dans des garages… Ça dépend un peu du groupe et du lieu. Ce n’est pas tous les jours qu’on a un concert chez soi donc c’est déjà bien insolite comme concept !

Mon lieu préféré c’est un escalier en colimaçon du 19e siècle qui se trouve dans un vieux bâtiment qui se trouve être l’antenne de l’Université de Liège à Arlon. Dans ce bâtiment il y a un vieil escalier en bois et en acier et on va installer le public dans l’escalier et le groupe sera en bas en train de jouer. L’idée c’est de voir le groupe d’en haut. Des enceintes et des éclairages seront installés à tous les étages. C’est un mini-concert car c’est une jauge de 90 personnes, mais ce sera à coup sûr un moment inoubliable. On l’a déjà fait plusieurs fois et ça a toujours été un énorme succès.

Au départ ce n'était pas évident de convaincre les artistes de venir jouer à Arlon dans des lieux insolites. En 13 éditions, on est fiers de voir que les Aralunaires ont acquis une vraie légitimité sur la carte des festivals.

RTBF Culture : Quel est ton coup de cœur absolu dans la programmation de cette année ? Sachant que c’est toujours la question piège à poser au programmateur d’un festival qui a choisi avec soin chacun des groupes présents sur l’affiche…

Sébastien Cuvelier, programmateur : "Cette année, il y a un groupe anglais que j’aime beaucoup et qui s’appelle "Caroline". Ils sont 8 musiciens, ils viennent de Londres et c’est un groupe pop rock qui fait des chansons très déstructurées, minimalistes et positives. Ce sont des artistes qui ont répété et enregistré tous leurs morceaux dans des squats du nord-est de Londres. Quand on a appris qu’ils sortaient un nouvel album, on a directement voulu les inviter parce qu’on s’est dit que ça collait parfaitement avec le concept de notre festival. On va les faire jouer dans un vieil entrepôt d’un ancien magasin de meubles à Arlon. Ce lieu va bientôt être détruit, le concert va être unique."

Vous pourrez également y voir de nombreux artistes belges : Antoine Wielemans, Judith Kiddo, Marcel, Jean-Paul Groove, Ana Diaz, Slamino, Tukan et bien d’autres. Plus d’informations sur la programmation ici !