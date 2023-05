Les Aralunaires 2023 : zoom sur nos coups de cœur

Quand le soleil pointe le bout de son nez, que les nuits raccourcissent et que les terrasses se remplissent, on n’attend qu’une et une seule chose : que la musique pulse et que les premiers festivals bourgeonnent ! Cette année, on commence en beauté avec la quatorzième édition des Aralunaires, le festival made in Arlon qui fait rimer musique alternative avec audace et défrichage. Au programme : 5 jours de concerts imbibés de soleil, de maitrank et de bonne humeur dans plus de 17 lieux plus dingues les uns que les autres, allant de jardins, caves et appartements à des endroits phares du patrimoine culturel local. À l’affiche, on retrouve entre autres November Ultra, Meule, Walter Astral, DITZ ou encore Arno Saari. Ça vous parle ? À nous aussi.