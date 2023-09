Les apprenants de l’IFAPME formés à l’éco-construction

L’éco-construction est désormais intégrée aux formations du secteur de la construction dispensées par l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes entreprises (IFAPME). Elle l’est déjà depuis 2021 dans les centres de Mons et de Braine-le-Comte. L’expérience pilote a été menée avec le Cluster Eco-Construction. 45 apprenants viennent de recevoir leur attestation de participation.

"On sent qu’il y a un changement de mentalité chez les jeunes sur les manières de travailler. Ils peuvent ensuite en parler à leur patron sur les chantiers et permettre une évolution des mentalités" constate Christophe Bondroit, directeur Stratégie, Innovation et partenariats de l’IFAPME.

Sébastien Reynders suit la formation d’entrepreneur menuisier. Les 32 heures de cours consacrées à l’éco-construction ont changé sa manière de voir les choses : "j’ai découvert tout ce qu’on peut faire pour l’isolation, la construction ainsi que la propriété des matériaux utilisés dans l’éco-construction. C’est un secteur qui semble être porteur" explique-t-il.