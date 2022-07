Les applications qui proposent de garder le lien entre grands-parents et petits-enfants

L’archétype du senior totalement dépassé par les réseaux, c’est terminé. Nos aînés sont de plus en plus présents sur Internet. Il existe donc plusieurs applis pour garder le contact entre grands-parents, petits-enfants et parents comme Famileo, Neveo ou encore Smala. Revenons sur cet article dans le cadre de la Journée mondiale des grands-parents.

Créée en 2015 à Montréal par le studio de développement numérique TOBO, Smala a pour objectif de rapprocher les familles et renforcer les liens intergénérationnels tout en stimulant la créativité et ce, dans un environnement sécurisé.

Smala (nom en référence à la famille en arabe) permet aux enfants d’envoyer des dessins, des photos et des messages à leurs grands-parents ! L’app est un peu conçue comme un réseau social sécurisé et restreint à six membres de votre famille. En plus, la plateforme se veut hyper intuitive. Pas besoin de vade-mecum pour Papy et Mamy ! Vous pouvez aussi créer un journal pour conserver tous vos souvenirs !

Disponible sur l’App Store et Android, l’application regroupe plein d’activités ludiques à faire en famille. On peut créer un journal familial pour partager dessins, photos et messages ou faire des mini-défis rigolos sous une thématique prétexte à créer des liens entre les générations. En tout cas, L’Internet Show a approuvé l’initiative et encourage petits et grands à y faire un tour.

"Notre objectif avec Smala, c’est vraiment de permettre aux familles de se rapprocher et de ramener ce côté ludique”, explique Florence Roche, productrice exécutive chez TOBO dans un communiqué. "Lorsqu’on s’amuse en famille, les liens se tissent. On entend souvent que la technologie a tendance à éloigner les gens les uns des autres mais nous pensons qu’elle peut être mise au profit des relations humaines.”

Et elle ajoute : ”Smala est notre réponse au temps et à la distance qui séparent souvent les familles, c’est une application intergénérationnelle qui nous rapproche les uns des autres. Elle se veut une alternative plus sécuritaire et plus éthique que les médias sociaux, qui ne sont pas adaptés pour les enfants et surtout, qui pillent nos données !”

Oui, il s’agit d’un atout fortement apprécié, la plateforme fait également attention à vos données et protège votre vie privée. Le seul petit HIC, l’appli fonctionne sous forme d’abonnement…