Les applications que vous ne connaissez pas mais qui pourraient changer votre vie

À l’inverse de l’application précédente, celle-ci est complètement inutile. Le but est d’appuyer sur un bouton avec son doigt le plus longtemps possible et.. c’est tout.

Beaucoup de monde se prête au jeu et bat des records. Il y a des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Mais comment expliquer le succès d’une telle application ?

Notre invitée Sara Oualad, un des visages de Molengeek mais aussi influenceuse Tech ainsi qu’experte en marketing digital tend à expliquer que le succès d’une telle application est le fait qu’elle ait une véritable utilité. Elle crée un besoin. " Aujourd’hui il est difficile de se différencier mais le digital est en constante évolution. Il faut trouver un juste milieu "

"On cherche tous à passer du temps sur son téléphone encore et encore. C’est un challenge pour beaucoup et c’est un bon moyen de s’occuper. Les gens sont passionnés par le codage, voilà pourquoi cette app existe et marche. Je ne sous-estime pas les revenus de ce genre d’applications. Je valide", explique Sara Oualad.