Les applications de streaming à la conquête des amateurs de musique classique

Début mars 2023 alors qu’Apple annonçait la déclinaison classique d’Apple Music, c’est le fameux site Presto music — réputé pour la vente en ligne de disques et DVDs classiques et jazz, de partition, d’instruments et de livres relatifs à la musique — qui s’est lancé dans l’aventure du streaming.

Spécialisé en musique classique et jazz, Presto prône la rémunération des artistes et compositeurs suivant le système du "pay-per-second". Un modèle qui se voudrait plus rémunérateur et plus "correct" pour les musiciens, qui sont payés au nombre de secondes écoutées et non au nombre de streams joués.

L’entreprise dont le corps de métier n’est pas le streaming souhaite à terme proposer différentes formes d’accompagnement musical via leur plateforme d’écoute : mise à disposition de playlists thématisées, une application de bureau, l’écoute de singles d’albums à paraître ainsi que la sélection du disque afin d’être notifié de sa sortie, une page dédiée aux albums récemment écoutés mais aussi la possibilité d’une intégration aux installations Hi-Fis de ceux qui le désireraient.