Les applications anti-gaspi : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Les applications anti-gaspi… Comme Too Good to Go, ce sont des applications qui permettent de réserver des invendus pour pas cher. Chaque jour, des aliments frais sont gaspillés dans des commerces alimentaires simplement parce qu’ils n’ont pas été vendus à temps. Too Good To Go permet aux utilisateurs d’acheter des paniers surprise composés de produits invendus à petit prix mais aussi faire en sorte que la nourriture soit consommée et non gaspillée. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

L’appli propose des commerces proches de chez vous. Il faut choisir la catégorie de produits et payer en ligne. On ne sait pas ce que l’on achète. Bref vraie bonne affaire ou arnaque ? Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.