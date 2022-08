Les appels de fonds humanitaires de l'ONU face à un déficit record

Les appels de fonds des Nations unies pour leurs missions humanitaires font face à un déficit record, a déclaré l'ONU vendredi, mettant en garde contre les risques croissants encourus par les travailleurs humanitaires.

L'agence humanitaire des Nations unies (OCHA) a déclaré que les appels de fonds onusiens en faveur de ses programmes d'aide dans le monde entier s'élevaient désormais à 48,7 milliards de dollars mais que seuls 15 milliards de dollars avaient été effectivement versés à ce jour.

"Les besoins mondiaux n'ont jamais été si élevés, avec un nombre record de 303 millions de personnes dans des situations de crise dans le monde", a dit à la presse à Genève Jens Laerke, le porte-parole de l'OCHA.

Les besoins dans le monde augmentent beaucoup, beaucoup plus vite que les financement des donateurs

Il a souligné que ce déficit de plus de 33 milliards de dollars était "le plus grand écart que nous ayons jamais eu (...) Toutefois, c'est aussi le plus important montant de financement que les donateurs aient jamais engagé".

"Le problème est donc le suivant : les besoins dans le monde augmentent beaucoup, beaucoup plus vite que les financement des donateurs", a-t-il ajouté.

La guerre en Ukraine, au Yémen ou en Afghanistan

Les appels de l'ONU couvrent des situations telles que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, les conséquences de la guerre en Ukraine, au Yémen, en Afghanistan et en Syrie. "Il y a un intérêt pour le monde entier à s'attaquer à ces problèmes, car beaucoup d'entre eux, s'ils ne sont pas traités maintenant, créeront des problèmes plus importants à l'avenir", a ajouté Jens Laerke.

Le 19 août prochain, c'est la Journée mondiale de l'aide humanitaire, qui sera marquée par une cérémonie au siège de l'ONU à Genève.