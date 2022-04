Les appartements résidentiels, nouveaux lieux de prostitution en région bruxelloise

Si la prostitution en vitrine est toujours bien présente (Salons ou "carrées", à Saint-Josse ou Schaerbeek), la prostitution "privée" ou le service d’escorte semble avoir profité de la pandémie. Les contrôles effectués par la police ainsi que les chiffres obtenus via le gestionnaire du plus grand site d’annonces font état d’une augmentation sensible de travailleur (euse) du sexe (TDS), loin des vitrines ou de la rue. Et cela dans toutes les communes de la région bruxelloise. Le nombre de TDS d’origine sud-américaine, et en particulier brésilienne (1035 profils actifs en mars), et colombienne (542), ou d’Europe de l’Est, roumaine (440), russe (180) et moldave (138) est révélateur de cette tendance.