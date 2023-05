Les apparitions médiatiques les plus époustouflantes de Stromae

En 2013, Stromae se promène ivre dans les rues de Bruxelles. Il titube, s’assied sur le sol trempé et crie à côté des passants étonnés, et très vite les images circulent sur internet. Il s’avérera plus tard que tout allait bien pour lui, et qu’il s’agissait d’une caméra cachée tournée pour le clip de sa chanson Formidable. Un coup de maître grâce auquel il a atteint une nouvelle dimension médiatique.