Les aphtes : comment soulager ces petits cratères douloureux ?

Quand consulter ?

En général, les aphtes mesurent de 5 à 25 mm, soit 1/2 cm et partent entre 4 à 14 jours. Si les ulcères forment un trou de plus de 2 cm, ou s’ils persistent plus de deux semaines, cela vaut le coup de consulter : il pourrait s'agir d’une infection cancéreuse. S’il y a plusieurs lésions chez l’adulte ou chez l’enfant, la consultation devient également nécessaire. Non seulement parce qu’elle peut être le signe d’une infection plus générale mais aussi parce que l’alimentation est parfois compromise. La récidive peut aussi nécessiter une consultation.

Prévention

Il faut particulièrement faire attention à son hygiène dentaire. Se brosser les dents minimum deux fois par jour et toutes les parties de la dent.

Si vous avez un appareil dentaire ou une prothèse, ne laissez pas la lésion durer trop longtemps. Ça pourrait créer un traumatisme.

N’utilisez pas de dentifrice avec du "Laurylsulfate de sodium".

Traitement

Il n’y a pas vraiment de traitement. On peut acheter des petites pastilles à base de cortisone en pharmacie, qui vont soulager la douleur. On vend également des produits anesthésiants qui vont endormir la plaie. Certains médecins peuvent prescrire des gouttes pour les oreilles, qui possèdent des anesthésiants locaux. Il existe également un remède de grand-mère efficace: le bain de bouche au bicarbonate de soude. Mélangez une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans 120 ml d’eau et utilisez cette solution quatre fois par jour.