Les Apéros Ruraux : une autre manière de découvrir la ferme

Du côté du GAL Condroz-Famenne, on nous explique que le projet est né en collaboration avec les agriculteurs. " Ils avaient ce constat : le métier évolue, les gens ne les connaissent plus spécialement. Ça crée parfois des conflits de voisinage, des mécompréhensions, parce que l'un et l'autre ne se comprennent plus, tout le monde ne connaît pas le fil des saisons, etc. Alors que l'agriculture, c'est un peu la base de tout " affirme Nina Legros. D'où l'envie de faire revenir les riverains dans les fermes.



"Il s'agit plus spécialement de fermes qui n'ont pas l'habitude d'accueillir des gens, qui n'ont pas de boutiques, qui n'ont pas de gîtes, précise-t-elle. Le projet est ouvert à tout les agriculteurs, mais ce format d'apéro, il correspond très bien à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leurs fermes. Le temps d'une soirée de 3-4h, ils peuvent prendre le temps de parler avec les gens qui habitent près de chez eux. C'est l'occasion de découvrir le métier."