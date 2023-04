Les Apéros Liège, c’est reparti !

A la demande générale, le soleil et les Apéros Liège sont de retour, encore plus chauds, en méga-forme !

Les Apéros Liège, c’est convivialité et ouverture !

On ne change pas une formule qui gagne, on l’améliore. Une petite hibernation pour recharger les batteries, lustrer le matériel et on reprend les bonnes habitudes des belles soirées de printemps et d’été de " se retrouver tous ensemble autour d’un apéro géant dans les jardins publics de notre Ville "…

Les Apéros Liège, c’est ce concept unique qui investit des lieux inhabituels pour la mise en place d’événements et favorise les rencontres entre un public éclectique dans une ambiance agréable.

Découvrir sa ville avec des yeux neufs dans un moment de franche convivialité, que demander de plus ?

Pour ce retour en force, les valeurs fortes qui ont fait le succès des Apéros Liège restent identiques.

L’entrée est bien évidemment gratuite.

Par des liégeois, pour les liégeois !

L’équipe a souhaité faire du recours à des producteurs locaux le socle de son projet.

La Brasserie {C} qui a soufflé ses 10 bougies en 2022 aura ainsi l’honneur d’être le partenaire en charge de la fourniture de bières locales et artisanales.

La restauration sur place sera assurée par des food-trucks qui, eux aussi, s’appuient sur des fournisseurs issus de la Province !

Le choix des prestataires pour les aspects techniques et logistiques a pu également s’opérer parmi des opérateurs liégeois.

Notre petit doigt nous indique que la 3ème date, le jeudi (oui oui) 22 juin va être une top surprise …. Et notre autre petit doigt nous fait savoir qu’il y a un gros événement qui se prépare sur une des autres dates !

Infos pratiques

Les Apéros Liège en 2023 auront lieu à 6 dates, à chaque fois dans un lieu différent : 28 avril (Parc d’Avroy) – 26 mai (Parc de la Citadelle) – 22 juin (un jeudi – Esplanade B3, ancien hôpital de Bavière) – 14 juillet (sous réserve) – 25 août (Héliport Liège) – 15 septembre (Parc de Cointe)

La première édition du 28 avril mai se déroule au Parc d’Avroy / 17h30 à 23h30 /Entrée Gratuite.

Plus d'infos ici.