Les "Apéros Liège" de retour sous le signe de l’écoresponsabilité

Même si les "Apéros Liège" optent pour une gestion écoresponsable, les organisateurs n’ont pas encore la garantie totale de l’origine des produits distribués sur le site. Un point à améliorer pour l’organisateur : "On n’a pas encore vraiment investigué ce terrain-là, témoigne Robert Bosmans. Dans un premier temps, on voulait vraiment travailler avec des food-trucks liégeois. Le bilan de la soirée sera évalué, et s’il faut on s’adapte et on réfléchit de manière plus approfondie par la suite, tant en termes de provenance des produits, que de sécurité et de gestion de l’environnement."