Les antioxydants, nous empêchent de nous oxyder, donc de rouiller. En brûlant des calories, nos cellules produisent des déchets, des molécules qui sont " pro oxydantes ", on les connait sous le nom de radicaux libres, ou encore mieux d’espèces réactives de l’oxygène. Ces molécules vont agresser nos cellules partout dans le corps et donc en accélérer le vieillissement. Il faut donc limiter leur production et les combattre. Les antioxydants, vont empêcher ou limiter leur effet délétère et nous protéger. Il faut donc apporter des antioxydants pour se protéger et limiter l’action de l’oxydation.