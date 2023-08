Les Antilliaanse Feesten soufflent leurs 40 bougies avec 30.000 festivaliers

La 40e édition des Antilliaanse Feesten démarrera ce jeudi et accueillera près de 30.000 festivaliers à Anvers. Pendant trois jours, c’est l’un des plus grands festivals européens de musique caribéenne qui tentera d’apporter du soleil et de chasser le temps maussade du mois dernier, avec, entre autres, des performances de Kassav', Vayb et Haila Maria Mompié.

Le coup d’envoi sera donné jeudi soir sur la scène Joker Stage avec le chanteur cubain Troy, l’arubaise Jeon et le groupe Belize-It Experience. Kassav' prendra place sur la scène principale vendredi soir. Le célèbre groupe de zouk est en tournée pour rendre hommage à son fondateur Jacob Desvarieux, décédé en 2021. Il sera précédé de la chanteuse cubaine de salsa Haila Maria Mompié et d’Estrellas de Buena Vista y Mas, qui réunit quatre des membres originaux du légendaire Buena Vista Social Club, entre autres.

Le samedi sera notamment consacré au groupe haïtien Vayb emmené par Mickaël Guirand, le chanteur de soca Patrice Roberts originaire de Trinité-et-Tobago et le chanteur dominicain de salsa José Alberto "El Canario". Des tickets d’entrée sont encore disponibles pour chaque jour du festival.

Pour plus d’informations sur le festival.