Les anticorps thérapeutiques : armes de choc face aux cancers et maladies inflammatoires

Depuis quelques années, des anticorps conjugués à la chimiothérapie, comme Enhertu, sont venus s’ajouter à la panoplie. C’est aussi la piste développée par la biotech française Inatherys, actuellement en phase 1 d’essai clinique dans la leucémie, explique Pierre Launay, dirigeant de la société.

"Notre anticorps va se fixer sur le récepteur de la transferrine, un récepteur qui permet de faire entrer le fer à l’intérieur de la cellule cancéreuse. C’est une cible intéressante car les cellules cancéreuses ont besoin de fer. Notre stratégie est donc d’utiliser un missile à tête chercheuse, qui va délivrer un poison spécifiquement à l’intérieur de la cellule malade pour la détruire", dépeint-il.

En plus des cancers, ces traitements sont développés pour les maladies inflammatoires. Et même contre les infections, comme pour le traitement des malades du Covid-19 : on peut notamment citer les anticorps Evusheld d’AstraZeneca, utilisé préventivement, ou, en curatif, Xevudy du britannique GSK.

Avec ces nombreuses indications potentielles, le marché est porteur : Dupixent, le médicament phare de Sanofi en immunothérapie, a ainsi rapporté plus de 5 milliards d’euros l’an dernier au laboratoire. Keytruda, utilisé en oncologie, a généré plus de 17 milliards de dollars pour l’américain MSD en 2021.

Selon les estimations du cabinet Market data forecast, le marché mondial pourrait atteindre 249 milliards de dollars d’ici trois ans.