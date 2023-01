Les anti-inflammatoires : mieux vaut les éviter !

En kinésithérapie, on évite également de plus en plus souvent de prescrire des anti-inflammatoires directement après une blessure. Dans certains cas, ils retardent la cicatrisation. Durant les deux premiers jours d’une infection, mieux vaut ne pas en utiliser pour permettre à l’inflammation de faire son job de réparation.

Si toutefois la prise de cette molécule est indispensable, il faut limiter sa consommation et la durée de la prise. "Pensez également à demander un avis médical si la prise est de plus de trois jours" ajoute le Dr Charlotte. Plus vous en consommerez longtemps, plus les effets secondaires à longs termes se présenteront. Le mieux est d’y apporter une protection pour l’estomac. Il faut être particulièrement prudent chez les enfants et chez les personnes âgées.