Les anti-héros, nouvelles vedettes des mangas à grand succès

Un gérant de supérette bedonnant et un bambin chétif : dans un marché français du manga très concurrentiel, les poids lourds Glénat et Ki-oon prennent le contre-pied avec des anti-héros, ceux de "Sakamoto Days" et "Ranking of Kings".

Dans ces deux séries, réalisées respectivement par Yuto Suzuki et Sosuke Toka, le public suit d’un côté les péripéties de Taro Sakamoto, ex-assassin de renom qui s’est empâté après son mariage et reconverti comme commerçant, et de l’autre le parcours initiatique de Bojji, jeune prince sourd-muet moqué pour son handicap, mais résolu à devenir un grand roi.

"J’ai aimé la singularité de Bojji. Son interaction avec les autres et avec le lecteur est différente. D’habitude, on réfléchit avec le héros, il dit ce qu’il pense et s’exprime ouvertement. Ce n’est pas du tout le cas ici et c’est très intéressant de suivre ce type de personnage", confie Ahmed Agne, directeur éditorial de Ki-oon.

La sortie française de "Ranking of Kings" représente selon lui un "pari éditorial", Ki-oon ayant acheté les droits de la série avant qu’elle ne soit adaptée en "anime" (dessin animé japonais) à succès.