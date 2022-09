"Les Anneaux de Pouvoir" : le (début du) préquel du "Seigneur des Anneaux" est très encourageant

Malgré le fait que la série se déroule 7000 ans avant la naissance de Frodon et que nous découvrons de nouveaux territoires jamais vu dans la trilogie cinématographique, nous retrouvons deux personnages bien connus. Les elfes, vous le savez, sont immortels. Vous vous souvenez de Galadriel, interprétée par Cate Blanchett, on la retrouve dans la série sous les traits de la remarquable actrice suédoise Morfydd Clark. Vous vous souvenez aussi certainement de l’autre elfe important dans les films, Elrond, on le retrouve aussi dans la série. Les nains, ils restent petits et barbus, ils ressemblent beaucoup à ceux que l'on connaît. Il y a des hobbits, cette fois-ci, des filles, dont l’une est plutôt aventurière. Et on retrouve quelques hommes, dont Isildur, que les fans connaissent bien évidemment. J’en passe tout un tas d’autres, c’est une belle galerie de personnages, assez différents les uns et les autres, avec beaucoup de nouveaux personnages spécialement créés pour la série. Et c’est un premier bon point, la série est diversifiée dans ses personnages et dans ses décors, souvent magnifiques. Ce qui m’amène à l’autre point : on parlait de budget tout à l’heure, tous les dollars se voient à l’écran. La série est très belle à voir, c’est un vrai voyage dans l’univers de Tolkien. Il y a quelques scènes, avec de gros effets spéciaux, c’est assez saisissant. Et en même temps, il y a des scènes toutes simples, dans une maison, mais avec un orque qui vous pourchasse, c’est pas mal fichu aussi. Sur ses aspects visuels, c’est un 10 sur 10 pour l’instant. La musique aussi est à la hauteur, il y a de l’humour, c’est vraiment du bel ouvrage. Mais je précise qu’Amazon n’a fourni que les deux premiers épisodes, ceux que vous pourrez voir ce vendredi sur Prime video. Il est encore tôt pour avoir un avis pertinent sur ces "Anneaux de Pouvoir". Mais ce début de saison est très encourageant.