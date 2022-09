Les Anneaux de pouvoir : le budget colossal de la série se voit-il vraiment à l'écran ?

Arno et Mireille Mathieu, le duo de l’année ? Les Anneaux de pouvoir, série la plus chère de tous les temps, certes, mais est-ce que l’argent se voit à l’écran ?

Et Sei Selina, la chanteuse qui a fait la première partie du concert d’Aurora au Bota, elle vient d’où ? Et Comment Violet Grohl, la fille de Dave Grohl, à 16 ans à peine, a-t-elle créé la surprise au stade de Wembley ? Hugh Bonneville, le boss de Downton Abbey est-il aussi bonasse qu’il en a l’air dans I came by ? Et Julien Granel, ancien premier prix de conservatoire, il prend quoi pour chanter Vers le soleil ?

Beaucoup de questions, autant de réponses dans le podcast de La semaine des 5 heures de ce 5 septembre.