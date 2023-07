Les "animesongs", ces bandes-son de dessins animés japonais qui cartonnent

Si le succès des "animesongs" a longtemps été corrélé à celui des dessins animés dont ils sont issus, certains de ces morceaux sont devenus des tubes à part entière dès les années 80. Ainsi, la chanteuse japonaise Anri a figuré à la première place du hit-parade japonais, l’Oricon Singles Chart, pendant cinq semaines à l’automne 1983, grâce à son single "Cat’s Eye". Ce dernier sert de générique de début à la série d’animation tirée du manga éponyme de Tsukasa Hôjô. Par ailleurs, cet "animesong" figure dans 398 playlists différentes sur Spotify, ce qui atteste de sa grande longévité pour Chartmetric.

D’autres "animesongs" ont suivi le même chemin. "Homura" de LiSA, le thème du film d’animation "Demon Slayer – Le Train de l’infini", s’est hissé à la huitième place du Billboard Global 200 en 2020, tandis que "Kick Back", la musique d’ouverture de l’anime "Chainsaw Man", a figuré en treizième position du même classement l’année suivante. Mention spéciale pour "Idol" du duo Yoasobi. Ce morceau, qui sert de générique de début à la série animée "Oshi no Ko", trône au sommet du Billboard Japan Hot 11 depuis onze semaines consécutives. Un exploit pour un "animesong" et, plus généralement, pour n’importe quelle chanson japonaise.

L’arrivée des "animesongs" dans les grands classements musicaux est la conséquence directe de leur succès sur le petit écran, mais surtout sur Internet. Les plateformes de streaming regorgent de playlists dédiées à ces trésors de l’animation japonaise, dont la popularité ne cesse de grandir. Celle intitulée "Anime Now" compte plus de 772.000 "likes" sur Spotify, une audience non négligeable dans un écosystème musical des plus compétitifs. TikTok n’est pas non plus épargné par le phénomène "animesongs". Le réseau social chinois abrite des centaines de vidéos autour de l’univers des animes japonais, dont la majorité est consacrée à la danse et au play-back. De quoi assurer de beaux jours à ces bandes originales nippones.