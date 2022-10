Les animaux sont de plus en plus abandonnés pour des raisons économiques

Non. En Wallonie, quand on trouve un animal dans la rue, la loi dit qu’on doit le déposer dans un refuge. Le gros problème en ce moment c’est que si vous trouvez un chat, vous allez parfois devoir attendre 2 voire 3 semaines car il y a des listes d’attente pour prendre en charge ces animaux dans les refuges. Donc c'est très compliqué de trouver une place.

Alors on demande parfois la collaboration de ces "découvreurs", de ces personnes qui trouvent des animaux abandonnés. On leur demande de garder un petit temps l’animal chez eux. Pour un chat c’est facile, mais moins pour un chien… Alors on essaye de trouver une place dans un refuge, en redirigeant les personnes vers d’autres endroits.

Les refuges disposent d’un nombre de cages limité, on ne peut donc pas entasser les chiens (la SPA est d’ailleurs fortement contrôlée sur ce point).