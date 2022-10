Les animaux sont, comme nous, victimes de l’effet Mona Lisa.

Quoi qu’il en soit, ce phénomène optique semble être beaucoup plus répandu dans le règne animal. Il semble même jouer un rôle primordial pour éloigner les prédateurs potentiels, comme l’affirment John Skelhorn et Hannah M. Rowland dans une étude récemment publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution.

En effet, de nombreuses espèces de poissons, de papillons, de coléoptères et de mantes religieuses possèdent des marques circulaires sur le corps qui ressemblent beaucoup à des yeux. Rien d’étonnant, donc, à ce que les scientifiques les appellent des "points oculaires".

Ces marquages ont de nombreux avantages : ils détournent l'attention des prédateurs vers des parties non vitales du corps de l’animal qui les arbore, les intimident voire les dissuadent complètement de tenter la moindre attaque. Ce phénomène a même poussé, en 2016, le chercheur australien Neil Jordan à peindre des yeux sur la croupe des vaches au Botswana, afin d’effrayer les lions qui souhaiteraient les attaquer.