L'urbanisation et la destruction de la nature ont un impact certain sur les conditions de vie des animaux. "Sur plus de 12.500 espèces évaluées en France, plus de 660 espèces endémiques sont menacées", rappelle le portail "biodiversité" du gouvernement français. Mais d'après deux chercheuses de l'université Concordia (Montréal, Québec), Carly Ziter et Riikka Kinnunen, les animaux qui s'adaptent rapidement à la vie urbaine sont ceux qui ont le plus de chances de survivre.

"L'une des qualités les plus importantes des animaux urbains est leur capacité à modifier leur comportement en trouvant des moyens novateurs de se socialiser, d'éviter les dangers ou de faire face à des conditions environnementales urbaines difficiles", écrivent les chercheuses dans un papier publié par le média The Conversation.