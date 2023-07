Les animaux peuvent-ils être queer ?

Au travers du portrait d’artistes et scientifiques, le documentaire Nature Queer explore la diversité de sexualités et de genre du monde animal. Un film à découvrir lundi 10 juillet à 22h20 dans Fenêtre sur Doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

"Les comportements homosexuels dans la nature, […] on n’en parlait pas dans la littérature scientifique parce qu’aucune théorie n’était prête à accueillir ça." Vinciane Despret est philosophe des sciences et spécialiste du comportement des animaux à l’université de Liège. La scientifique analyse les interactions entre le monde animal et celui des Hommes. Pour elle, "pour voir certaines choses, il faut les chercher" et les comportements queer chez les animaux, en font partie.

Des lionnes à crinière, des mouflons mâles qui urinent assis, des lézards qui vivent et se reproduisent entre femelles… Depuis une vingtaine d’années, les scientifiques révèlent que les animaux peuvent changer de genre, adopter le comportement du genre opposé ou être homosexuels. Être queer, c’est donc naturel clame le documentaire Nature Queer. Avec douceur et poésie, le film va à la rencontre de scientifiques et d’artistes queer, pour réfléchir au-delà de l’argument d’une norme hétérosexuelle dite naturelle. Le documentaire explore avec nuance le point de vue de la science sur la question queer, sans oublier que les personnes queer n’ont pas besoin des animaux pour légitimer leur existence.

