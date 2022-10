Les Animaux fantastiques de J.K Rowling débarque sur Tipik !

A l’affiche des Animaux Fantastiques, la crème de la crème vous attend. Dans le rôle principal de Norbert Dragonneau, vous retrouverez l’acteur britannique Eddie Redmayne (Une merveilleuse histoire, The Danish Girl). Pour lui donner la réplique la talentueuse Katherine Waterston alias Tina Goldstein dans Les Animaux fantastiques. L’actrice s’est également illustrée dans des séries à succès telles que Perry Mason. Dans cette super team Dan Fogler (alias Jacob Kowalski) et Alison Sudol (alias Queenie Goldstein) s’illustrent également. Last but not least, le casting se complète avec des acteurs et actrices de renom qu'on ne présente plus comme Colin Farrell, Ezra Miller mais aussi Samantha Morton ou encore Jon Voight.