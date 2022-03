"Les animaux fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore" dévoile sa deuxième bande-annonce

A un mois de la sortie du troisième volet des Animaux Fantastiques, le spin-off d’Harry Potter se dévoile un peu plus dans sa nouvelle bande-annonce. Retenez la date, la sortie du film est prévue pour le 13 avril dans les salles.

Si le premier teaser nous a permis de faire le lien avec l’univers global d’Harry Potter, ce deuxième trailer, publié ce lundi 28 février, nous offre surtout un aperçu de l’affrontement entre Dumbledore et son ennemi Grindelwald. L'intrigue est plongée à l’aube d’une guerre contre les Moldus.

Après quatre ans d’absence, cet opus était très attendu par les Potterheads. En effet, les aventures de Norbert Dragonneau ont connu quelques obstacles. À cause de la crise sanitaire, le tournage a seulement repris en octobre 2020 et ensuite, la date de sortie a été à chaque fois repoussée. Pour couronner le tout, Johnny Depp qui interprétait Grindelwald dans le volet 2 a été exclu du casting à cause de ses déboires judiciaires. La sortie de cette dernière bande-annonce est alors une occasion de nous montrer en détail le personnage de Grindelwald interprété dorénavant par Mads Mikkelsen.